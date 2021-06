Energikoncernen Ørsted afventer svaret på en stor udbudsrunde i den amerikanske stat New Jersey. Afgørelsen er vigtig. Især for investorerne, mener analytiker

USA er udset som et stort vækstmarked for havvind af Ørsted og flere konkurrenter, og nu nærmer en vigtig afgørelse sig i New Jersey.CitatI løbet af juni forventer staten at udnævne vinderen af en ...