Onsdag indgår energikæmpen Ørsted milliardaftale om to havvindprojekter med polske PGE, der skal forsyne 4 mio. hustande med grøn energi

Opdateret 20.39 Polen har store planer for at gøre havvind til en markant del i landets grønne omstilling, og den danske energikæmpe Ørsted har nu fået en fod indenfor til at være med til at starte...