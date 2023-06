Virksomheder Ørsted skruer ned for sit havvindmål efter omkostningspres

Torsdag afholder Ørsted med adm. direktør, Mads Nipper, kapitalmarkedsdag for investorer og analytikere. Nipper har stået i spidsen for energikæmpen siden januar 2021. Arkivfoto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Cecilie Veile 08. jun. 2023 KL. 14.16

Omkostningspres i havvindindustrien får Ørsted til at skrue ned for kapacitetsmålet for det forretningsområde. Troen på havvind er dog intakt, lyder det fra adm. direktør Mads Nipper