Virksomheder Ørsted sagsøgt for milliarder: Har ikke hensat en krone

Thomas Thune Andersen blev valgt som bestyrelsesformand for Ørsted i 2014 – syv år efter at erstatningssagen mod selskabet blev anlagt. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Det er helt efter bogen, at Ørsted ikke har hensat penge til en milliardstor erstatningssag om elpriser, lyder det fra eksperter. Ifølge professor burde selskabet dog oplyse, at kravet er vokset til over dobbelt størrelse og nu overstiger 10 mia. kr.