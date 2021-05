Ørsted gør klar til nyt havvindsats i Japan og direktør ser et godt momentum: “Brikkerne falder på plads, auktionerne starter, og nu håber vi bare, at vi får succes”

Japan er et af de mest lovende havvindmarkeder i Asien, fortæller regionsdirektør hos Ørsted, der vil byde ind i landets første store havvindudbud

