Nemlig.com-sagen er del af global trend, hvor flere virksomheder i onlinesalg bruger underleverandører i stedet for ansatte

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Under coronakrisen er mange danskere blevet storforbrugere af onlinehandel. Få klik med musen og et swipe på Mobilepay – og så er der dagligvarer, elektronik, et gardin til hjemmet eller mad til af...