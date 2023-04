Virksomheder Nu sætter fjerde generation i Lego-familien sig for bordenden: “Det føles stort, men også godt”

“Det ville jeg se som værende aller-allersidste udvej,” siger Lego-arvingen Thomas Kirk Kristiansen om en mulig fremtidig børsnotering af Lego. Foto: PR

Leonora Beck 30. apr. 2023 KL. 21.00

Som ny bestyrelsesformand for Kirkbi overtager Thomas Kirk Kristiansen rollen som Lego-familiens overhoved med alt, hvad det indebærer af muligheder, ansvar og risikoen for at fejle