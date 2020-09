Novo Nordisk vil kun hyre grønne leverandører, og eksisterende leverandører skal være 100 pct. baseret på grøn strøm senest i 2030

Novo Nordisk har et mål om at drive forretningen uden at påvirke miljøet negativt og producerer allerede med 100 pct. grøn strøm. Næste skridt er at få leverandørerne ind på samme spor. Citat“80 pc...