Virksomheder Novo Nordisk overgår forventninger og opjusterer

Et stærkt salg af diabetesmidlet Ozempic er igen en væsentlig årsag til, at Novo Nordisk kan opjustere vækstudsigten for 2022

Lars Fruergaard Jørgensen står efter regnskabet for tredje kvartal foran en relancering af fedmemidlet Wegovy. Arkivfoto: Anne-Dorthe Søgaard Jensen