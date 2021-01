Minkavlerne har stadig ikke set en krone for arbejde udført for Fødevarestyrelsen, der nu vil udbetale a conto beløb

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter tre måneder har de nu tidligere minkavlere endnu ikke fået så meget som en krone i betaling for arbejde, de blev hyret til at udføre for Fødevarestyrelsen i forbindelse med aflivning deres mi...