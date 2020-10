Mikkel Borg Bjergsø slipper tøjlerne i sit livsværk: “Det er enormt grænseoverskridende, at en anden person skal sidde for bordenden”

Mikkeller-stifter Mikkel Borg Bjergsø har valgt at overlade rollen som topchef for det voksende ølimperium til en anden og bliver selv kreativ direktør

Mikkeller-stifter Mikkel Borg Bjergsø forlader posten som adm. direktør for sit livsværk, for at varetage en rolle som kreativ direktør i den virksomhed, som han etablerede for snart 17 år siden.Ci...