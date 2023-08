Virksomheder 81-årig ejer efter milliardsalg af livsværk: “En god historie”

Povl Davidsen fejrede i begyndelsen af august sit 60-års jubilæum i Davidsens Tømmerhandel. Nu har han solgt størstedelen af livsværket. Arkivfoto: Jacob Schultz/Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Peter Høyer 23. aug. 2023 KL. 12.52

Povl Davidsen, 81, er glad for at have fundet en køber til familiefirmaet Davidsens Tømmerhandel