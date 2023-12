Virksomheder Mærsk har i to år skruet op for indsats mod krænkelser: “Vi har stadig lang vej”

Amalie Grevsen, leder for kulturtransformationen i flåden i Mærsk, har sat flere initiativer i gang, men der er stadig lang vej, fortæller hun. Foto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Mathias Rose 13. dec. 2023 KL. 10.00 Gem til senere

Der blev skruet markant op for initiativerne for at ændre kulturen i Mærsk, efter to kvinder fortalte om krænkelser til søs. Koncernen er nået et godt stykke, men der er lang vej endnu, fortæller kvinden i spidsen for kulturændringen