Virksomheder Mærsk-finansboss: Store nedture for indtjening og afkast er forbi

Der er nu ballast nok i Mærsk til at modveje udsving på markedet, mener finansdirektør Patrick Jany. Arkivfoto: Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Leonora Beck 27. sep. 2022 KL. 10:00 Gem til senere

Efter skiftevis at have skabt og destrueret værdi i det lunefulde shippingmarked forsikrer Mærsks finansdirektør, at de vilde udsving for Mærsk er fortid – også selvom verden vælter hovedkulds ind i en økonomisk nedtur