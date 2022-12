Virksomheder Leverandører i kritik af Stark: Vil have måneder til at betale sine regninger

Foto: Thomas Nielsen og Jeppe Carlsen. Collage: Mie Hein Hvidkjær

Thomas Hvelplund Askjær Leonora Beck 22. dec. 2022 KL. 21:00 Gem til senere

Leverandører til de store byggemarkeder mærker lige nu at blive presset ud i at yde kredit i månedsvis. Særligt Stark kritiseres for lange betalingsfrister, men byggekæmpen genkender ikke selv billedet