Virksomheder Lego holder rekordhøjt salg i svært marked – vokser 1 pct.

Siden oktober 2017 har Niels B. Christiansen været adm. direktør i Lego. Arkivfoto: Nina Pilgaard

Mathias Rose 30. aug. 2023 KL. 09.00

I et nedadgående marked for legetøj holder Lego fortsat salget højt. Koncernen vil fortsætte med at investere resten af året