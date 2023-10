Virksomheder Lagkagehusets topchef er færdig: “En anden profil vil være bedre egnet”

Den danskstiftede bagerikæde Lagkagehuset skal have ny topchef, da bestyrelsen vil have en anden profil til at forbedre driften

Britiske Jason Cotta, der har været topchef i Lagkagehuset siden 2019, er nu stoppet på posten. Arkivfoto: Nina Pilgaard