Dansk it-komet bag Mobilepay-app sigter mod milliardstor børsnotering: Hyrer investeringsbanker og henter tidligere Nordea-profil ind som formand

It-firmaet Trifork arbejder i hemmelighed på en børsnotering og sigter mod 2021. Selskabet har engageret to banker og får tidligere Nordea-profil som formand

Markedet for nye danske børsnoteringer har de seneste to år været dødt, men nu ser det ud til igen at live op. Citat Huscompagniet går efter alt at dømme på børsen inden for få dage, og nu melder e...