Virksomheder Kasi-Jesper: “Denne gang ved vi, at vi har ret”

Erhvervsmanden Jesper “Kasi” Nielsen har blandt andet gjort sig bemærket som sponsor af Brøndby IF og AG København. Siden 2014 har han kæmpet med Pandora om kompensation for et opkøb. Arkivfoto: Nancy Borowick

Christian Østergaard 01. aug. 2023 KL. 13.37

Flere år efter at sagen blev afgjort, genoptager Kasi-Jesper striden med Pandora. Han hævder at have nye beviser, der leder til milliardkrav. Pandora afviser