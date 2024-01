Virksomheder Kapitalfonde skyder igen millioner i Lagkagehuset

Den kapitalfondsejede bagerkoncern Lagkagehuset får tilført yderligere 50 mio. kr. efter for nyligt at have fået ny direktør

Joachim Knudsen har siden årsskiftet taget direktørrollen i Lagkagehuset. Han er ansat til at skabe profit i bagerkoncernen. Arkivfoto: Simon Fals