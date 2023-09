Virksomheder Kåre Schultz: Novo Nordisk-bog tager fejl – schweizisk fusion var en god idé

Kåre Schultz (th) forhandlede i 2004 om fusion af Novo Nordisk med schweiziske Serono sammen med daværende topchef Lars Rebien (tv). Arkivfoto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Tom Frovst 22. sep. 2023

Den tidligere koncerndirektør mener, at det kunne have skabt et stærkere Novo Nordisk at fusionere med schweiziske Serono