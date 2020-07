Uafhængigt charterselskab begæres konkurs efter tabt omsætning på 800 mio. kr. Ejer håber at kunne genansætte alle 400 ansatte i nyt selskab

Det uafhængige charterflyselskab Jet Time A/S er nødt til at gå konkurs og genopstå under næsten samme navn – Jettime.Selskabets London-bosatte ejer Lars Thuesen er udmærket klar over, at hans manø...