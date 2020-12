Bioinnovation Institute udskilles som selvstændig fond og får 3,5 mia. kr. med fra Novo Nordisk Fonden. Vil skabe 2000 job

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Drømmen er at skabe et iværksættermiljø, der minder om det, man oplever på østkysten i USA, og målet er at tiltrække international kapital til nye danske life science-virksomheder, der i 2025 skal ...