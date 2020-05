Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Krisen har ramt den danske it-branche på et kritisk tidspunkt, der kan knække branchen over i to og accelerere en konsolidering

Feltet af danske it-virksomheder er blevet ramt af en voldsom sidevind i form af coronavirussen, der truer med at knække branchen over i to og dermed accelerere en konsolidering, der allerede inden...