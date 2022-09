Virksomheder ISS er presset af tab på store offentlige kontrakter

“Vi har en del af forretningen, der er væsentligt udfordret på profitabilitet,” siger Christian Lindskov Alsø, topchef i ISS Danmark. Arkivfoto: Walther Bølge

Peter B. Rasmussen 08. sep. 2022 KL. 19:00 Gem til senere

Den offentlige sektor er hård at forhandle med, når private leverandører vil have kompensation for høje indkøbspriser