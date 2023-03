Virksomheder Garvet britisk ølmand bliver nævnt som mulig ny Carlsberg-boss

Landets største bryggeri skal ud at finde ny topchef. Arkivfoto: Andrew Kelly/ Reuters/ Ritzau Scanpix Foto: Ritzau Scanpix

Morten Jasper 07. mar. 2023 KL. 14.14

Hvem bliver den nye topchef for Carlsberg? Spekulationerne er i gang. To analytikere hælder til en intern kandidat, mens headhunter tror, at personen findes uden for Carlsberg