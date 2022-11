Virksomheder Nordjysk teknologifirma er vokset over 2100 pct. – var tæt på at give op

Rasmus Folsø, adm. direktør i Desmi Ocean Guard, med statuetten i hånden til kåringen i Musikkens Hus i Aalborg. Han har været en del af firmaet siden etableringen. Efter en hård kamp er selskabet nu hurtigst vækstkomet i Nordjylland. Foto: Marie Sjøgreen Hviid

Peter Høyer 17. nov. 2022 KL. 18:31 Gem til senere

Desmi Ocean Guard blev i 2009 oprettet for at løse hovedpine for skibsindustrien. Firmaet mødte en mur, men har nu haft stor vækst