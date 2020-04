Eksklusivt for kunder

Halvdelen af de danske finansdirektører forventer fyringer, hvilket er væsentligt højere end det globale gennemsnit

Coronakrisen har fået de danske finansdirektører til at finde fyresedlerne frem, for 49 pct. forventer at skulle afskedige medarbejdere. Det er en væsentlig større andel end det globale gennemsnit,...