GN-direktør efter milliardopkøb af dansk gamingkomet: “Det er en stor dag for GN. Det kan jeg vist godt sige, som det er”

Et stort opkøb af danske Steelseries skal sikre lydkoncernen GN Audio et solidt fodfæste på markedet for gamingudstyr

