To år efter stort opkøb er dansk børsnoteret lydkoncern klar med nyt i storstilet videosatsning: “Vi vil også være et af de ledende brands i verden på det her område”

GN Audio er klar med nye produkter i videoforretningen. Markedets potentiale er “meget stort,” mener topchefen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et stort millionopkøb var for to år siden startskuddet til en videosatsning hos GN Audio, der er det største forretningsben i GN Store Nord. CitatNu er headsetselskabet klar med de første nye video...