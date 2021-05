Tidligere Pandora-profil har fået plads i ledelsen i finske Fiskars Group, men han skal fortsat bo og arbejde i Danmark: “Fleksibiliteten var central for, at det var det job, jeg valgte”

Corona har vist os, at man ikke nødvendigvis behøver at bo i det land, hvor arbejdspladsen er placeret. Men for fremtidens talenter er det ikke en midlertidig løsning. De har i sinde at fortsætte på den måde, når corona er overstået

