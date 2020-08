DI frygter langsom 5G-indførsel: “Hvis danske virksomheder kommer bagest i bussen, er der andre, som får muligheden for at bruge teknologien før os”

5G's potentiale kan blive hindret, hvis indførslen i Danmark tager for lang tid. Det mener DI og en ekspert inden for området.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Imens TDC udruller 5G til privatforbrug den 7. september, er der stadig tvivl om, hvornår 5G auktionerne til industrielt brug vil finde sted. For de store danske virksomheder er det vigtigt at have...