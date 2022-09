Virksomheder Endomondo forgyldte Jakob Jønck – det næste eventyr endte i konkurs: “Det mest ærgerlige er, hvor tæt vi var på at lykkes”

Iværksætteren Jakob Jønck drejer nøglen om på sit plantebaseret måltidskasseprojekt Simple Feast. Arkivfoto: Maggie Shannon

Lasse Ladefoged 09. sep. 2022 KL. 12:00 Gem til senere

Den danske iværksætterprofil Jakob Jønck har solgt virksomheder for et stort trecifret millionbeløb. Nu er hans seneste store eventyr, Simple Feast, lukket og slukket. Stifteren fortæller her, hvor det gik galt, hvad han skal nu og om den fortsatte drøm om en plantebaseret fremtid