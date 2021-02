Mens salget til de fysiske butikker skranter: Modedirektør Jens Poulsen købte lige før coronaen et tysk onlinefirma – stigende nethandel har givet vækst på over 30 pct.

DK Companys Jens Poulsen er glad for væksten i sin onlineforretning, men frustreret over at tvangslukning kvæler hans kunder i detailleddet

Virksomheder Eksklusivt for kunder