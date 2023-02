Virksomheder Direktør i energikomet om planlagte milliardinvesteringer: “Vi har relativt ro på den front”

Knud Erik Andersen, adm. direktør og medejer hos European Energy, satte sidste år jagten ind på at få en minoritetsaktionær ind i selskabet. Salgsprocessen faldt dog til jorden i efteråret. Arkivfoto: Steven Achiam

Cecilie Veile 28. feb. 2023 KL. 11.27

Processen med at få en ny minoritetsejer med om bord faldt sidste år til jorden for European Energy. Det betyder dog ikke, at ambitionen om at sælge en bid af virksomheden er helt forduftet