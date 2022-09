Virksomheder Danske selskaber i kamp mod eksplosion i elpriser: Skærer i åbningstid og slukker for maskinerne

Produktion af møbler er strømtungt, og Per Susgaard, adm. direktør i Fumac, er i gang med at finde ud af, hvordan fabrikken i Vinderup kan begrænse strømforbruget. Foto: Astrid Dalum

Virksomheder over hele Danmark er tvunget til at holde lukkedage, slukke for aircondition og skære i åbningstiderne for at kunne modstå de eksplosivt stigende elpriser