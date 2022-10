Virksomheder Topkonsulent dumper dansk erhvervslivs ligestillingskamp: “Skal vi have kvoter? Ja, det kan sgu godt være, vi er nødt til det”

Kvinder bliver udsat for "systemisk uretfærdighed", og danske virksomheder skal tage helt andre værktøjer i brug for at knække koden til flere kvinder i topledelserne og bestyrelserne, mener den erfarne, danske konsulent Torsten Hvidt.

Så længe at mænd udgør et flertal i virksomhedernes ledelse, kommer det til at forblive sådan, mener Torsten Hvidt, der som partner og konsulent hos Bain & Co. rådgiver flere af landets øverste topchefer. Foto: Sara Gangsted