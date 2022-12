Virksomheder Rigmands biotek­firma anklager forsker: Han snød os for 180 mio. kr.

Serhat Gumrukcu (t.v.) er blevet mangemillionær gennem den danske rigmand René Sindlevs (t.h.) biotekfirma. Nu beskylder selskabet ham for bedrageri. Illustration: Janne Aagaard Andersen

Kevin Grønnemann 09. dec. 2022 KL. 11:00 Gem til senere

Enochian Biosciences har sagsøgt sin tidligere topforsker for bedrageri. Selskabet anklager ham for at have forfalsket forskningsdata