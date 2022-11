Virksomheder Dansk barkæde viser alle VM-kampe: “Det er jo ikke os, der skal tage en beslutning om at boykotte”

“Det er det samme ansvar, som du har ved at bringe en artikel. Føler du dig ansvarlig i forbindelse med noget i Qatar?” spørger Peder Blak, der er adm. direktør i The Old Irish Pub. Han stiftede pubkæden sammen med sin tvillingbror, Kristian Blak, i 2013 i Roskilde. Arkivfoto: Andreas Vinther

Morten Elstrup 20. nov. 2022

Peder Blak ejer sammen med sin tvillingbror Kristian Blak 18 The Old Irish Pub-barer over hele landet