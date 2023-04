Virksomheder Coop vedtager tidsgrænse for bestyrelsesmedlemmer

Lasse Bolander vil til april 2024 have siddet på posten som formand for Coop i 16 år. Der slutter eventyret dog for profilen. Arkivfoto: Mie Hee Christensen Foto: Mie Hee Christensen

Peter Høyer 29. apr. 2023 KL. 15.43

Coop har vedtaget et forslag, så det for første gang i selskabets historie ikke er muligt for et bestyrelsesmedlem at blive siddende i ubegrænset tid