Virksomheder Chr. Hansen udsætter fabriksbyggeri til flere milliarder: “Kunne blive mindst 50 pct. dyrere – eller værre endnu”

Lise Mortensen, finansdirektør i Chr. Hansen, udsætter et byggeprojekt fordi materialepriserne er for høje. Foto: Magnus Møller

Peter B. Rasmussen 12. nov. 2022 KL. 14:00 Gem til senere

Trods en bomstærk økonomi hos Chr. Hansen har koncernen valgt at udsætte et stort fabriksbyggeri, fordi bl.a. stålpriserne stak af og truede med at gøre byggeriet markant dyrere