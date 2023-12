Virksomheder CBS-lektor om Novozymes’ nye navn: “Novonesis lyder som navnet på en amerikansk kirke”

Novozymes’ hovedkvarter i Bagsværd. PR-foto Foto: Kontraframe / Thorbjørn Hansen

Peter B. Rasmussen 13. dec. 2023 KL. 20.00 Gem til senere

Det nye navn på fusionsselskabet bestående af Novozymes og Chr. Hansen kan være et tilbageslag, mener CBS-lektor. Kommunikationsekspert tror, at det er muligt at vænne sig til navnet