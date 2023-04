Virksomheder Carlsberg tæt på salg af russisk forretning: Afventer bindende bud

Cees ‘t Hart, adm. direktør i Carlsberg, taler med fem potentielle købere om et salg af forretningen i Rusland. Dermed er feltet halveret på få måneder. Arkivfoto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

Thomas Hvelplund Askjær 27. apr. 2023 KL. 10.39

Mens Rusland tager kontrol over tyske aktiver, kæmper Carlsberg for at sælge russisk forretning. Salget nærmer sig