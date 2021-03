Børselite viser styrke og undgår eksplosion i gæld: “Det er ulogisk, hvis vi nøgternt betragter, at vi lige er kommet igennem et ganske forfærdeligt år”

Dansk børselite står stærkt på vej ud af coronakrisen. Med solid indtjening og aflyste udbytter har selskaberne undgået store gældsposter

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Danmarks største børsselskaber cementerer deres finansielle styrke under coronakrisen, hvor de har været i stand til at beskytte indtjeningen og samtidig undgået, at gælden er tordnet i vejret. Det...