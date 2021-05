Bestyrelsesprofiler ser tilbage på corona – og frem til nye vilkår efter krisen: “Bestyrelserne skal ud af direktionslokalerne”

Det bliver en byrde for selskaber, hvis ikke bestyrelser tager afstand til direktioner, advarer flere formænd. Strategiarbejdet har lidt, og forude venter vilkår, der kan have ændret sig under corona

Virksomheder Eksklusivt for kunder