Konsulentkæmpe ser stærkt marked for køb og salg af virksomheder i 2021: “Der er nogle, som mangler at få solgt det, de gerne ville”

Masser af tørt krudt mangler at blive brændt af hos kapitalfonde rundt omkring, og det skaber gode betingelser i markedet for virksomhedshandler, vurderer konsulenthuset Bain & Co.

