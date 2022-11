Virksomheder Arving affejede egentlig en fremtid i milliardkoncern – nu styrer hun formuen

Anne Skov fotograferet i Blue Waters hovedkontor i Esbjerg torsdag den 13. oktober 2022.

Leonora Beck 04. nov. 2022 KL. 21:00 Gem til senere

Anne Skov ville de første mange år af sit liv ikke have noget at gøre med farens livsværk, Blue Water Shipping. Nu har hun sat sig i spidsen for formuen