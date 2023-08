Virksomheder Arla-topchef ser tegn på, at økonomien vender

Arlas topchef tegner og fortæller om den globale udvikling på mejerimarkedet, som ifølge ham er ved at finde sin balance. Arkivfoto: Andreas Bang Kirkegaard

Bjarne Bang 29. aug. 2023 KL. 14.38

Arla tror i dag mere end for et halvt år siden på, at forbrugerne er på vej tilbage til at købe dyrere mærkevarer