Virksomheder Analytiker om GN-formands exit: Kan bane vejen for storfusion med rival

Per Wold-Olsen har været formand for GN Store Nord siden 2008, men torsdag meddelte han, at han ikke genopstiller ved generalforsamlingen i marts. Arkivfoto: Thomas Nielsen

Cecilie Veile Tom Frovst 26. jan. 2023 KL. 13:56 Gem til senere

Sandsynligheden for, at GN Store Nord vil sætte gang i en kapitaludvidelse, er nu mindsket, mens chancen for en storfusion med konkurrenten Demant er blevet større, vurderer analytiker