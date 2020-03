Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Omdømme-eksperter advarer: Virksomheder risikerer at blive straffet af forbrugere, hvis de agerer med for ringe sans for samfundssind

Corona-krisen koster ikke bare mange penge for firmaer og samfund. Den kan også ende med at koste dyrt på omdømme-kontoen, når samfundet en dag åbner op. Forbrugere, investorer og talentfulde medar...